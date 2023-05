Les Arcanes de Brumes. Tome 1, Cartomancienne

Le premier tome d'une saga magique : une plongée haletante et mystérieuse dans le monde de l'ésotérisme. Marseille 1850. Pytha est une jeune mendiante livrée à elle-même. Elle ne peut compter sur rien d'autre que son intelligence jusqu'au jour où une vieille folle mourante lui lègue un mystérieux oracle... Rapidement, Py se découvre un merveilleux pouvoir : lire les cartes en passant dans un autre monde où elle distingue des formes qui dansent et évoluent au milieu des brumes. Mais la vieille l'a averti : les cartes attireront les convoitises et des personnes malveillantes tenteront de s'en emparer. De Viviers à Paris en passant par Lyon, Py embrasse son avenir en s'aidant des cartes pour guider son chemin. Mais encore faut-il bien interpréter les présages, et se méfier du hasard qui n'aime rien tant que bousculer le destin...