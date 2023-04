Petit Futé Zambie. Edition 2023

Des territoires encore vierges parcourus par les grands mammifères emblématiques de la savane, une population d'une grande diversité culturelle et formidablement accueillante, l'exquise douceur des paysages du Zambèze et les spectaculaires Chutes Victoria sont autant de raisons qui font d'un voyage en Zambie une expérience magique. Les voyageurs les plus fortunés pourront y ajouter le plaisir de séjourner dans quelques-uns des lodges les plus raffinés du continent. Fort d'une grande stabilité politique et d'une histoire exemplaire qui l'a tenu à l'écart des guerres et des conflits interethniques, c'est en toute sécurité que le pays reçoit ses visiteurs qui le préfèrent désormais à son voisin le Zimbabwe. La région de Livingstone, avec toutes les activités et sports d'aventure qui se sont développés autour des Chutes Victoria, est devenue l'un des pôles touristiques les plus importants d'Afrique australe, mais la Zambie dans son ensemble reste encore une destination confidentielle, source intarissable d'émotions pour le voyageur en quête d'authenticité. Un des derniers paradis d'Afrique à découvrir.