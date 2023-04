Pouilles. Calabre. Basilicate. Edition 2023-2024

Entre l'éperon et le talon de l'Italie, loin de la Toscane et de la Vénétie, surgit une terre millénaire dont la vocation est sans doute de nous rappeler que le tourisme ne s'arrête pas en dessous de Naples. Les Pouilles, la Basilicate et la Calabre demeurent en effet de ces endroits d'Europe méridionale où l'on est encore happé par un vent d'authenticité quasi intact. Les normands du Moyen-âge l'avaient bien compris avant nous, français, en y laissant d'ineffaçables traces architecturales.