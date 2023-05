L'Année sociologique N° 1/2023 : Vilfredo Pareto (1848-1923)

Pour le centenaire de la mort de Vilfredo Pareto, ce numéro revient sur les domaines essentiels de l'oeuvre parétienne, grâce à des auteurs étrangers et français de quatre disciplines différentes (actuariat, économie, histoire, sociologie) et dont les compétences sont avérées sur les thèmes qu'ils se proposent d'aborder. Il y est question du renouvellement de la pensée de Pareto à travers des auteurs contemporains. Après l'analyse historiographique, viennent les études de ses fondamentaux philosophiques (sa " théorie sociologique des croyances collectives " ou sa critique du socialisme et du protectionnisme) et mathématiques (avec sa courbe des revenus qui est devenue un classique de la sociologique économique), suivies de contributions plus spéciales sur la théorie économique et la sociologie économique. Si " l'économie est une petite partie de la sociologie, et l'économie pure est une petite partie de l'économie " comme Pareto se plaisait à l'écrire, l'effacement de son oeuvre dans la sociologie actuelle est loin d'être total : certaines de ses idées fortes développées en matière de répartition (comme la courbe de distribution des revenus) et de mobilité sociale (sur la circulation des élites) sont toujours d'actualité dans les travaux contemporains.