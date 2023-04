Selon la définition de l'ANSM un dispositif médical correspond à tout instrument appareil équipement matière produit (à l'exception des produits d'origine humaine) y compris accessoire et logiciel utilisé seul ou en association à des fins médicales chez l'homme et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques immunologiques ou métaboliques. Pharmacie clinique et dispositifs médicaux sous l'égide de l'Association nationale des enseignants de pharmacie clinique (ANEPC) détaille ainsi les enjeux des dispositifs médicaux la réglementation qui les régit les biomatériaux qui les constituent l'approche clinique des différents dispositifs selon le type de prise en charge. Livre de référence et outil de travail précieux cet ouvrage propose une approche par pathologies classées par systèmes selon un plan précis : - L'encadré ' points clés ' expose l'essentiel du chapitre ; - les généralités regroupent la physiopathologie et les dispositifs médicaux utilisés dans la pathologie ; - les critères de choix et la stratégie thérapeutique sont développés en fonction de la sévérité de la pathologie du terrain et des éventuels traitements associés ; - l'optimisation thérapeutique concerne les posologies l'administration (voies d'administration conseils incompatibilités) les mises en garde les précautions d'emploi et la prévention de l'iatropathologie (prévention des risques majeurs et des effets indésirables) ; - enfin un ou plusieurs cas cliniques accompagnés de questions générales permettent d'appliquer les connaissances acquises. Les réponses sont accompagnées de commentaires reprenant les points importants du chapitre. Cet ouvrage s'adresse aux pharmaciens d'officine et hospitaliers aux étudiants en pharmacie aux médecins amenés à prescrire ou à utiliser des dispositifs médicaux aux personnels de laboratoire ainsi qu'aux industriels les fabriquant.