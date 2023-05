Techniques expérimentales en chimie. 4e édition

Cet ouvrage s'adresse principalement aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI/PC et BCPST), mais aussi aux étudiants de licence de chimie et aux candidats au CAPES et à l'agrégation. Tous y trouveront de précieuses informations pour compléter et enrichir leur savoir-faire expérimental. Les techniques de la chimie expérimentale (organique et générale) rencontrées en travaux pratiques sont décrites dans ce livre sous forme de fiches détaillées. - Chaque fiche commence par une courte partie théorique permettant de comprendre les fondements physico-chimiques de la technique abordée. - La mise en oeuvre pratique est ensuite détaillée pas à pas afin de guider efficacement l'étudiant à la paillasse. - Un exemple concret illustre l'application de la technique au laboratoire et présente l'interprétation des résultats obtenus. - De nombreux commentaires en marge de chaque page et des encadrés "pour aller plus loin" satisferont la curiosité de ceux qui désirent approfondir des points historiques, théoriques ou pratiques. - Les codes Python ainsi que des explications sur le logiciel Gum enrichissent cette nouvelle édition. Cette quatrième édition est à jour de la réforme 2021/2022, et inclut les capacités numériques.