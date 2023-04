Dynasties Tome 6 : Une caresse incandescente

Les choses semblent enfin s'arranger pour Catalina : les affaires reprennent à la maison Baylor, elle achète une nouvelle demeure et Alessandro paraît décidé à rester... Malheureusement, c'est le calme avant la tempête. L'irruption d'un assassin, une tentative de meurtre sur son patron, l'arrivée inattendue d'un prince impérial russe, puis la mort quelque peu prématurée d'une figure politique locale viennent semer le trouble à Houston. Et Catalina sait que ses ennuis sont loin d'être terminés quand elle comprend que ces événements ont un dénominateur commun : Arkan, l'homme le plus dangereux qu'elle connaisse. Cette fois, l'affrontement est inévitable. Deux issues s'offrent à Alessandro et à elle : triompher ou mourir...