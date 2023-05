Les châteaux expliqués aux enfants

Pourquoi construisait-on des châteaux ? Qui y vivaient ? Pourquoi y a-t-il autant de châteaux dans la Loire ? Pourquoi certains châteaux sont-ils vides ? Quels sont les différents styles d'architecture ? Pourquoi les châteaux cathares sont-ils tous détruits ? Pourquoi les jardins des châteaux sont-ils si beaux ? Autant de questions que les enfants se posent en visitant un château. Autant de questions auxquelles ce livre répond de façon ludique, simple, à hauteur d'enfants mais toujours documentée et riche ! Versailles où Louis XIV avait sa cour, le splendide château de Chambord avec tous ces symboles de la Renaissance, Chantilly et ses très belles écuries, le château fort de Vincennes ou encore celui de Breteuil... tous ces châteaux n'auront bientôt plus aucun secret pour vous !