Dungeon Académie Tome 2

Bienvenue à la DUNGEON Académie ! Découvrez la suite des aventures de Zelli et de ses amis : le hibou végétalien, le kobold lâche et l'imitateur métamorphosé. Une fiction, pour les 8-12 ans, écrite par l'auteure à succès du New York Times Madeleine Roux et illustrée par le célèbre Tim Probert