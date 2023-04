Comment les réseaux sociaux nous polarisent. Infortunes du débat public à l'ère digitale

Les plateformes telles que Facebook ou Twitter font aujourd'hui partie des outils incontournables de la création du lien entre les individus. Elles sont utilisées comme des miroirs reflétant notre place dans la société. Pour Chris Bail, elles fonctionnent en réalité davantage comme un prisme qui déforme les comportements et les opinions, et qui donne une visibilité démesurée aux individus les plus extrêmes politiquement. A contrario, il rend les personnes politiquement modérées quasiment invisibles. Cet essai cherche à comprendre les mécanismes à l'oeuvre derrière cette " fausse polarisation " créée par les réseaux sociaux en remettant en question les mythes courants qui abondent dans les médias (campagnes de désinformation étrangère ou rôle de l'algorithme). Avec une argumentation fondée sur des enquêtes et des expériences en psychologie sociale, cet essai est rigoureux, mais accessible et incarné. Il propose des clés pour combattre la polarisation politique sur les réseaux sociaux sans avoir à les quitter. Traduction de l'américain, Breaking the Social Media Prism, par Laurent Bury. Préface d'Etienne Ollion