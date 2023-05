Cahier de vacances féministe 2023

Les Insolentes vous accompagnent tout au long de l'année, on ne pouvait pas vous laisser tomber cet été ! Voici la version féministe du cahier de vacances de notre enfance, édition 2023. Concocté par le média Sorocité, ce carnet illustré et coloré propose des contenus ludiques et pédagogiques pour se sensibiliser au féminisme sans prise de tête. Le tout servi avec un ton léger et fun ! Ce livre contient 96 pages destinées à embellir votre été, mais surtout à vous convaincre de laisser le patriarcat au placard. Géographie, mathématiques, sciences, français... mais aussi des jeux, des quizz et des tests de personnalité ! Des textes à picorer sous la tente, dans le métro, sur la plage ou dans le train !