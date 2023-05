Tasse, bol, vase, pichet... mettez les mains dans l'argile pour façonner et former des objets. Grâce aux pas-à-pas de ce livre et aux techniques, suivez les étapes pour réaliser 15 pièces plus originales les unes que les autres. Munissez-vous ensuite de vos pinceaux vous mettre vos céramiques en couleur. Choisissez votre motif : fleurs, agrumes, formes abstraites... Donnez naissance à des créations inspirées et bariolées !