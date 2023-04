50 gestes pour détoxifier son intérieur

Apprenez à identier les polluants pour les limiter au quotidien ! Saviez-vous que l'air intérieur est jusqu'à six fois plus pollué que l'air extérieur ? Heureusement, grâce à ce mini-guide complet, vous saurez reconnaître tous les polluants et vous adopterez les bons gestes pour détoxifier aisément votre intérieur. Cuisiner sans polluer l'air, assainir la salle de bains, bricoler et jardiner sans produits toxiques, protéger sa santé et celle de son enfant... tous les domaines clés sont abordés pour vivre dans un environnement plus sain !