Cendrillon, le ballet surprise. Une histoire de princesse, et au dodo !

Que se passe-t-il après les films ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Cendrillon. Dès 3 ans. L'histoire : Depuis que Cendrillon vit au palais, la jeune femme s'habitue petit à petit à son nouveau rôle de princesse. Lorsqu'elle doit organiser une fête pour la première fois, elle décide de préparer une surprise... Et si elle participait au ballet ? Imprimé et fabriqué en France.