Mon gros cahier de jeux

Labyrinthes, jeux des différences, points à relier, coloriages magiques, énigmes... Grâce à plein de petits jeux rigolos, votre enfant s'amuse tout en révisant les apprentissages fondamentaux de Maternelle : il travaille la dextérité de son geste ; il joue avec les lettres et les syllabes ; il manipule les nombres et de petites quantités ; il se concentre, observe et développe son esprit d'analyse. Avec des thématiques qui plairont aux enfants : la plage, la ferme, les monstres, les pirates... + 100 autocollants