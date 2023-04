Billie Jazz Tome 2 : Du rêve à la réalité

Billie est enthousiaste à l'idée de faire de l'équitation avec ses amis. Il faut l'avouer, elle a bien besoin de se changer les idées après les tristes événements des dernières semaines. Une fois arrivée au centre équestre, non seulement elle fait l'expérience d'un nouveau sport, la voltige en cercle, mais elle rencontre Dream, un magnifique cheval qui la touche droit au coeur. Les deux partenaires s'apprivoisent peu à peu et finissent même par former un duo épique. C'est parti pour une aventure remplie d'émotions, qui mettra un baume au coeur de Billie.