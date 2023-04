Petite bible de la K-beauty. Tout savoir sur la beauté à la coréenne

La k-beauty, ou korean beauty, rassemble tous les produits et les techniques beauté venant de Corée du Sud. Elle connaît aujourd'hui un succès phénoménal en Europe et est devenue un style de vie. Rédigée par la fondatrice de MiiN Cosmetics, référence en Europe en matière de cosmétiques coréens, cette petite bible rassemble toutes les informations indispensables pour comprendre les principes de la beauté coréenne et les appliquer au quotidien. Vous y trouverez des conseils, des pas à pas et des astuces pour prendre soin de votre peau au quotidien, facilement et efficacement.