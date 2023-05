Ma bulle bien-être du soir. Rituels de yoga, automassages, sophro et pilates

"Bulle de douceur, bulle de décompression, bulle de protection... A vous de choisir ce qui vous fera le plus de bien et ce dont vous avez besoin". Que le soir soit pour vous synonyme de créativité, stress, solitude, apaisement ou insomnie, vous trouverez forcément dans ce guide une bulle d'air, d'apaisement ou de décompression qui vous conviendra. Des séances de yoga, automassages, Pilates et sophrologie ont été spécialement conçues pour que vous puissiez créer de nouvelles routines bien-être chaque soir. Accessibles à tous les niveaux et de différentes durées, ces pratiques illustrées deviendront de nouveaux rituels dont vous ne pourrez plus vous passer. Le yoga et la sophro sont des activités merveilleuses pour venir réguler son stress et trouver le sommeil. Le Pilates vous aidera davantage à vous défouler et à vous ressourcer. Quant à l'automassage, il viendra apaiser vos maux, vos tensions et vos émotions. Tout un programme pour de douces soirées en perspective !