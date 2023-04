J'avais 12 ans et j'étais résistante

Le témoignage de l'une des plus jeunes resistantes de France Josette, 11 ans, vit paisiblement en Bretagne lorsque la guerre éclate. Son père part en zone libre et la famille Torrent traverse la France pour le rejoindre près de Perpignan, en zone libre. Le quotidien est difficile mais la famille soudée. Pourtant, le père de Josette s'absente de plus en plus longtemps et reste longtemps enfermé dans la pièce vide de la maison. Un jour, il emmène Josette se promener et lui apprend qu'il est résistant et qu'il a besoin d'elle. Commence alors une double vie pour Josette : derrière la collégienne joyeuse se cache la plus jeune résistante de France. Elle transmet des messages aux membres du réseau Gallia car qui soupçonnerait une jeune fille à l'air innocent ? Mais en 1944, le père de Josette est arrêté et déporté. Josette ne le reverra jamais. Le récit captivant et émouvant d'une jeune fille que rien ne prédestinait à jouer un rôle déterminant dans les pages les plus sombres de l'Histoire. A propos des auteurs Johanna Cincinatis est journaliste et travaille notamment pour Rue89, Slate, Télérama, et Causette. Elle participe également à la création de divers podcasts. Olivier Montegut est journaliste et a travaillé notamment pour l'AFP audio.