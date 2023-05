Relaxations thérapeutiques pour enfants et ados. 2e édition

Un guide pratique avec des séances de relaxation apaisantes pour accompagner les enfants et les adolescents dans leur vie quotidienne, à lâcher prise et à être davantage à l'écoute de leur richesse intérieure. Devenir son propre héros ! L'enfant et l'ado sont accompagnés pour trouver la solution par eux-même et dépasser la problématique qu'ils rencontrent. Pour améliorer leur sommeil, leur énergie, leur respiration, pour se sentir à sa place. Pour se libérer du stress, de la fatigue, de l'echec, des peurs, des pensées négatives, de la jalousie, des problèmes de poids, pour changer un comportement néfaste. Pour gérer les difficultés à l'école, leurs émotions, la puberté, leur violence ou celles vécues par les autres, la douleur, les disputes familiales, un divorce, une famille recomposée, un déménagement. La respiration est guidée au service de la détente et de l'écoute du corps. Une alternative douce et consciente sans médicament. Un titre de fonds dans la nouvelle collection poche du Souffle d'Or !