Astrophoto. Appareil photo, caméras vidéos et CCD, prise de vu et traitement d'images, 2e édition

L'astrophotographie offre une perception de l'Univers inaccessible à l'oeil nu. Grâce au numérique, elle est maintenant à la portée d'un plus grand nombre d'astronomes amateurs.Le but de cet ouvrage n'est pas seulement de comparer les différents moyens de prises de vue disponibles actuellement sur le marché, mais aussi d'analyser les techniques qui leur sont associées.Comme l'astrophotographie est aujourd'hui indissociable de l'informatique, une large part de cet ouvrage est consacrée au traitement d'images, essentiellement au moyen de logiciels gratuits. Cette nouvelle édition propose les dernières mises à jour : du matériel (nouveaux instruments dédiés à l'astrophotographie comme le Stellina et l'Unistellar, faire des photos avec un smartphone, quasi-monopole du capteur CMOS et disparition des capteurs CCD...). des techniques de prise de vue, avec notamment le développement du visuel assisté, des logiciels d'acquisitions gratuit comme NINA ou APT du traitement informatique des images par PIPP, Autostackert ! 3, Astrosurface et mise à jour des dernières fonctionnalités de SiriL. de l'iconographie Des ressources numériques viennent compléter l'ensemble Sommaire : 1. Les instruments – 2. Les capteurs numériques – 3. Photographier le ciel au moyen d'un appareil photo numérique – 4. Photographier le ciel au moyen d'une caméra vidéo – 5. Photographier le ciel au moyen d'une caméra CCD – 6. Identifier et corriger les défauts d'un cliché - 7. Le traitement des images numériques – Annexes avec les sites internet et logiciels