Se relever d'un traumatisme. Réapprendre à vivre et à faire confiance

Pour retrouver le goût de vivre après un trouble de stress post-traumatique. Nous menons une petite vie tranquille. Nous nous sentons en maîtrise, en sécurité. Puis, nous vivons un événement traumatique, et c'est le choc. Notre confiance en la vie, en la nature humaine est anéantie. Notre conception du monde s'effondre. C'est la confusion, le chaos. Nous sommes envahis par la peur, en état d'alerte permanent. Nous avons des flash-back de l'événement. Nous ne nous reconnaissons plus et nous sentons dépossédés de notre résilience. Nous éprouvons des symptômes incapacitants, douloureux, souffrants : des symptômes post-traumatiques. Souffrir d'un trouble de stress post-traumatique est douloureux. Notre corps s'insurge, notre âme se révolte. Comment comprendre ce qui nous arrive ? Pourquoi développons-nous de telles réactions ? Comment expliquer nos comportements lors de l'événement ? Pourquoi les autres réagissent-ils ainsi envers nous ? Comment apprivoiser certaines situations que nous évitons maintenant ? Que faire pour recommencer à vivre et à faire confiance ? Ce guide d'accompagnement s'adresse à toutes les personnes qui ont vécu une expérience traumatisante. Il vous permettra de mieux comprendre ce qui vous arrive et vous guidera avec bienveillance dans votre cheminement. Vous y découvrirez des stratégies pour retrouver confiance en la vie et en les autres, ainsi que des réflexions pour regagner toute votre résilience et votre vitalité.