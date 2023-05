S.I.N. Tome 3

Dans le tome 3, Fordham Sharpe, le troisième frère milliardaire, et Ellery Sinclair, une femme d'affaires impertinente et sexy, se retrouvent forcés de travailler ensemble à la restaura-tion d'un hôtel de luxe. Sur fond de promiscuité imposée, coincés au mauvais endroit, au bon moment, vont-ils parvenir à dissimu-ler longtemps leurs vrais penchants ? Une nuit d'orage. Un bar d'hôtel bondé de voyageurs bloqués par les intempéries. Un siège libre auprès d'un homme charmant, mystérieux et diablement sexy. Je ne m'attendais pas à découvrir que l'étranger était en fait, Ford-ham Sharpe, un tiers de la scandaleusement riche et prospère entreprise Sharpe International Network Frères. Non plus à ce que nous devenions associés - cinquante- cin-quante- dans la transformation d'un hôtel bâti sur des rêves. Nous nous gardions bien de mélanger les affaires et le plaisir. Mais nous avions en commun - la dissimulation de nos conflits fami-liaux non résolus. et de ce qui comptait vraiment - nos coeurs. . Au fil des jours, il devenait de plus en plus difficile de résister à notre attirance mutuelle... .