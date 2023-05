Styx riders Tome 4 : La vengeance de Méduse

La vengeance. Elle a été le seul objectif de Courtney pendant des mois, l'unique perspective à laquelle elle s'est raccrochée pour surmonter le viol qu'elle a subi. Contrainte de s'endurcir, elle s'est réfugiée derrière le masque de Méduse, son alter ego mythologique derrière lequel elle a dissous sa réelle personnalité. Mais lorsqu'enfin, elle appuie sur la gâchette pour abattre l'homme qui s'en est pris à elle, elle réalise qu'elle va désormais devoir affronter l'après : non seulement elle ne se sent pas libérée comme elle l'espérait, mais elle doit en plus échapper à la fureur des X Demons, club de bikers de San Francisco dont elle vient de tuer le Président... Son unique chance de survie, ce sont les Styx Riders. Ils voient immédiatement en Courtney, reine des combats clandestins et boxeuse hors pair, une recrue de choix. Et c'est Snack qui est chargé de l'héberger ainsi que de garder un oeil sur elle. Jamais encore il n'avait rencontré une fille aussi brisée, aussi perdue... et aussi dangereuse qu'elle. Bien décidé à lui prouver que même au milieu des Enfers, la lumière existe, parviendra-t-il à la sauver d'elle-même ?