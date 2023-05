Mon bullet journal de confiance en soi

Un bullet journal élégant pour s'organiser et clarifier ses idées tout en cultivant la confiance en soi et le bonheur au quotidien ! Plus qu'un outil d'organisation, voici un bullet journal qui participe à votre épanouissement personnel ! Il vous accompagne au quotidien et vous permet, page après page, de concentrer vos pensées sur le positif, d'organiser votre vie personnelle et professionnelle, vous fixer des objectifs et/ou de coucher vos idées sur papier. Ce BuJo est constitué de pages à points, de citations positives, d'exercices pour cultiver la confiance en soi au quotidien.