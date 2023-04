Lethal Experiment. Tome 1

Nezu est un jeune lycéen droit dans ses bottes qui garde un excellent souvenir de sa classe de 6e. Alors, quand sa petite amie et lui reçoivent une invitation à une réunion d'anciens élèves, il accepte sans réfléchir. Mais les retrouvailles tournent au cauchemar lorsque Mikio Yumesaki, son ancien meilleur ami, les séquestre dans le bâtiment pour mener une "expérience". Son but ? Découvrir "jusqu'où l'on peut rester intègre dans une situation extrême". 52 heures plus tard, la police intervient sur les lieux et découvre 12 cadavres...