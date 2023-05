Poussez, madame ! Les confessions d'une sage-femme

" Poussez, Madame ! " est peut-être la phrase la plus prononcée par Sylvie Coché depuis qu'elle a commencé sa longue carrière de sage-femme. Après plus de trente années de journées et de nuits passées en salle d'accouchement, la sage-femme aux 10 000 bébés nous ouvre son carnet d'anecdotes sur les mamans, les papas, les médecins et... les bébés, bien sûr ! Entre crises de nerfs, naissances miraculeuses, blagues douteuses, imprévus à gérer, parents totalement ingérables, prénoms improbables et fous rires irrépressibles : les accouchements sont rarement de longs fleuves tranquilles ! Tout ce qui est écrit dans ce livre est 100% vrai !