Madame Connasse se lâche : la totale !

Madame Connasse revient... et elle n'est toujours pas contente ! Légende, icône, sale gosse... Madame Connasse c'est un peu tout cela à la fois ! Mais c'est surtout la reine incontestée des punchlines ! Madame Connasse, suivie par plus de trois millions d'abonnés sur Facebook balance à tout va ! Les mecs, les enfants, le sport, le sexe, les copines... tout y passe et les punchlines sont efficaces ! Ecartez les esprits chagrins, les compliqués du bulbe, les moroses, les névrosés ! A quoi reconnaît-on une punchline de Madame Connasse ? Ca pique les yeux mais c'est terriblement drôle.