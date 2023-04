Un pas après l'autre

Depuis qu'elle est arrivée dans le Nord de la France où elle travaille dans un club de voile, Adèle intrigue. Pourquoi dresse-t-elle de telles barrières entre elle et les gens ? Malgré leur accueil chaleureux, elle les tient à distance, refuse de se livrer... Et plus elle cache ses secrets, plus ils cherchent à les percer à jour. Lorsque Nils revient dans le village de son enfance après un tour du monde, cet esprit libre tombe immédiatement sous le charme d'Adèle. Et son passé, il s'en moque, c'est celle qu'elle est maintenant qui l'attire. Elle qui pensait ne plus rien ressentir que de la culpabilité est touchée par l'aura de lumière dégagée par Nils, cependant les problèmes qu'elle a laissés derrière elle pourraient bien la rattraper. Si elle veut aller de l'avant, elle devra affronter ce qu'elle cherche à fuir à tout prix, mais en aura-t-elle le courage ?