Travailler encore ? Sciences et fictions sur le futur de l'emploi

En plusieurs nouvelles et articles, les meilleurs écrivains de la science-fiction contemporaine (Pierre Bordage, David Bry, Floriane Soulas, Ketty Steward...) et des universitaires et chercheurs réputés, spécialistes des questions d'emploi, confrontent leur vision de l'avenir du travail. La science fiction a toujours interrogé nos sociétés sous tous ses aspects. Ce livre se propose de questionner le travail, son sens dans nos vies, son obligation, ses conséquences et son rôle central dans nos existences. Réalisée en partenariat avec le CEREFIGE - Université de Lorraine, cette anthologie sous la direction de Stéphanie Nicot a un sommaire composé de grands talents, avec des auteurs et autrices que cette question du travail traverse et questionne : Pierre Bordage, David Bry, Anne-Sophie Devriese, Fabien Fernandez, Floriane Soulas, Ketty Steward, Katia Lanero Zamora et Sylvie Lainé.