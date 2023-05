Team Robots Tome 3 : L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe

Un duo excentrique, plus fan de robotique que de mathématiques ! Les combats de robots dépassent maintenant les frontières du collège... Hubert, Jeff et leurs amis sont invités à participer à un tournoi organisé par un lycée voisin. S'ils veulent gagner, nos geeks préférés vont devoir la jouer collectif et laisser de côté les rancoeurs et les rivalités.