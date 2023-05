MOBS. Tome 1, Creeper gaffeur !

Pour découvrir la vie secrète des MOBS en 44 gags ! La mission de tout aventurier qui se respecte : casser des blocs et éliminer des monstres. Mais qui sont ces créatures au regard hagard, au Q. I. proche du néant, à la maladresse légendaire ? De gags en situations cocasses, vous découvrirez tout de la vie secrète des creepers, zombies, squelettes et autres créatures malfaisantes. Aux connaisseurs, et à tous les autres, bienvenue dans l'univers délirant des MOBS !