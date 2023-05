Petit Futé Sicile Ile Eoliennes. Edition 2023

La Sicile réunit tous les ingrédients pour réaliser un voyage de rêve : vie animée et festive des grandes villes, traditions ancestrales des petits villages de pêcheurs, diversité architecturale impressionnante, climat ensoleillé, étendues de plages, terres arides et volcans toujours en éveil. Perdue au milieu du bassin méditerranéen, "l'île aux trois pointes" est authentique et sincère. Mosaïque par excellence de peuples, cette terre d'accueil est indéniablement un patchwork culturel qui a su préserver son patrimoine architectural et surtout un mode de vie authentique. Les Siciliens ont une autre notion du temps, contagieuse. Forte de tant de mélanges et de traditions, l'île mystérieuse n'a pas fini de surprendre.