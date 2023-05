La clé du succès illimité. Les conseils d'un sans-abri devenu multimillionnaire

Vos rêves et vos projets ne semblent jamais se réaliser malgré votre motivation ? Au travail, en amour, vous n'obtenez pas ce que vous voulez malgré tous vos efforts ? Pourtant, la clé du succès illimité est en vous, à condition de savoir l'utiliser. Joe Vitale, l'expert de la loi de l'attraction, vous propose dix méthodes pour surmonter vos blocages inconscients et concrétiser toutes vos aspirations. Fondées sur l'hypnothérapie, la thérapie cognitive et sur la fameuse pratique ancestrale hawaïenne de l'ho'oponopono, ces techniques vous aideront à sortir de votre prison mentale, à dépasser les conditionnements qui parasitent votre potentiel et à mettre enfin le doigt sur les limites qui vous empêchent de connaître le succès ! Alliant business et puissance de l'esprit, Joe Vitale vous ouvre les portes d'un monde aux possibilités insoupçonnées !