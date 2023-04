Microbes et le cancer

Parmi les 18 millions de nouveaux cancers diagnostiqués chaque année dans le monde, près de 3 millions sont causés directement par un microbe, qu'il s'agisse de virus, de bactéries ou de parasites. Jusque dans les années 1960, un tel lien semblait très improbable dans l'espèce humaine aux yeux de la communauté médicale et scientifique. En effet, il a fallu beaucoup de persévérance, et parfois de la chance, de la part de quelques chercheurs très motivés, passionnés et curieux pour établir que des microbes puissent être la cause de certains cancers chez l'homme. C'est l'histoire des découvertes fondamentales et souvent extraordinaires de ces liens, réalisées par des médecins et scientifiques absolument hors du commun, qu'Antoine Gessain, médecin et virologue, nous relate dans ce livre en nous faisant voyager au coeur de laboratoires de recherche aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, mais aussi sur le terrain en Afrique et en Asie. Ces découvertes majeures ont fait grandement progresser les méthodes de diagnostic, ainsi que les traitements et surtout la prévention par la vaccination de certains cancers fréquents, comme celui du col de l'utérus ou celui du foie.