Et du ciel tombèrent trois pommes

Dans son petit village arménien niché en haut d'une montagne, presque coupé du monde, Anatolia, prise d'un mal étrange, pense vivre ses derniers jours et se prépare calmement à mourir. Mais la vie choisit parfois des voies inattendues pour s'affirmer à tout prix... Le point de départ de ce roman sincère et délicat est un village situé au sommet des montagnes arméniennes. Au fil des pages, il devient une allégorie du monde moderne : la guerre et les catastrophes naturelles anéantissent la vie des familles qui y vivent et qui doivent puiser en elles-mêmes pour surmonter ces tragédies. Construit autour de quatre histoires personnelles captivantes, le roman crée un récit universel et met en lumière la force de l'amour, de la famille et des souvenirs heureux, inaltérables. Le titre du roman vient d'un proverbe ancien : "Et du ciel tombèrent 3 pommes : la première dans les mains de celui qui a conté, la deuxième dans celles de celui qui a écouté, la troisième dans celles de celui qui a compris".