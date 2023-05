Maximes et réflexions

Le meilleur du meilleur esprit du Grand Siècle. " Le cardinal de Retz a laissé dans l'histoire le souvenir d'un trublion et ses Mémoires passent pour un bréviaire de subversion. Depuis longtemps on leur emprunte, sans toujours les avoir lus, des formules utilisables à toutes fins, qu'on se transmet en les déformant. Or les maximes dont il a émaillé le récit de sa vie valent beaucoup mieux que cela. Détachées de leur contexte et regroupées, elles offrent en raccourci des vues pénétrantes et originales sur les hommes, le gouvernement, l'action politique. Elles sont aussi un miroir où se réfléchit le visage d'un homme dont la carrière fut un échec retentissant, mais qui sut en tirer les leçons et les mettre en forme dans un style qui a la fermeté et la souplesse de l'acier. " C'est ainsi que Simone Bertière nous présente son anthologie de plus de 250 maximes, tirées des Mémoires du cardinal : " un vade-mecum pour candidat à des fonctions officielles " autant qu'un recueil de férocités jubilatoires ponctuées de leçons de sagesse universelle. Un régal...