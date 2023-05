Disparition inquiétante ou monumentale machination ? Blanche Lake, jeune mère célibataire, débarque à New York avec sa fille de trois ans, Bunny. Parce qu'elle doit travailler, Blanche laisse, le coeur lourd, son enfant à l'école maternelle pour la première fois. Le soir, lorsqu'elle vient la récupérer, Bunny est introuvable. Le plus stupéfiant étant que le personnel affirme n'avoir jamais vu la fillette. La police, chez qui se rend immédiatement la mère de famille, ne la prend guère au sérieux. Pire, elle la soupçonne de mentir et de mettre en scène un enlèvement. Quête hagarde et hypnotisante dans un New York des années cinquante à l'atmosphère hitchcockienne, ce roman aux accents féministes est un chef d'oeuvre de machiavélisme et de suspense. Evelyn Piper est le pseudonyme de Merriam Modell (1908-1994), autrice américaine de thrillers. Bunny Lake a disparu est le plus fameux d'entre eux et a été adapté par Otto Preminger.