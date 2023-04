Mindfulness. Pleine conscience pour la performance. Le programme de préparation des athlètes

Ce livre présente le programme Pleine Conscience pour la Performance (PCP), un programme de préparation mentale pour améliorer la concentration des sportifs dans les situations à enjeu. S'appuyant sur les dernières recherches scientifiques en psychologie du sport, le programme PCP utilise la pleine conscience comme outil de performance, éprouvé auprès de nombreux athlètes dans le cadre de leur préparation mentale, quel que soit leur niveau ou leur sport (golf, natation, patinage artistique, judo, escrime, taekwondo, ski, tennis). L'ouvrage présente le programme suivant trois axes : - Comment développer sa pleine conscience ? - Sur quoi se concentrer pour performer ? - Comment avoir des routines efficaces ? Inclus : des audios pour entraîner la pleine conscience, des exemples d'exercices, des références et des liens. JEAN FOURNIER est maître de conférences à l'Université Paris Nanterre et président de la Société Française de Psychologie du Sport. Ses recherches en psychologie de la performance portent sur la pleine conscience (mindfulness) et la prise de décision. Il a travaillé plus de 20 ans avec des athlètes et entraîneurs olympiques de l'INSEP. MARJORIE BERNIER est maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale et co-responsable du Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive de Brest. Ses recherches portent sur l'attention et la pleine conscience pour la performance sportive.