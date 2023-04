L'Appel de la forêt (L'Appel sauvage). Suivi d'un groupement thématique "L'être humain face à la nature sauvage"

Un très grand roman d'aventures de Jack London (titre original The Call of the Wild également traduit L'Appel de la forêt). Dans une édition tout en couleurs, enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec les objets d'étude " Récits d'aventures " (6e) et " Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? " (5e). Ouvres & Thèmes propose une lecture de l'oeuvre accessible à tous les types de lecteurs, même les élèves DYS et ceux en difficulté, grâce à une police spéciale, facile à lire, et à une mise en page aérée. Lecture fluide garantie. Le roman Arraché au confort de sa vie d'animal domestique, Buck est vendu pour devenir chien de traîneau et plongé dans l'immensité glacée du Grand Nord. Se laissera-t-il finalement envoûter par l'appel du monde sauvage ? Dans ce roman d'apprentissage, Jack London interroge l'humanité de l'animal et l'animalité de l'homme, la place de chacun au sein de la nature. Les compléments pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour aborder l'oeuvre par les arts, la situer et préparer sa lecture - des questionnaires pour analyser le texte, enrichir sa culture - des activités complémentaires (étude de la langue, écriture, recherches...) - un groupement thématique : " L'être humain face à la nature sauvage " Le livre du professeur en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.