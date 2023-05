Réussir sa prise de fonction. Les 100 premiers jours du manager, du dirigeant et de l'entrepreneur

Cet ouvrage a pour objectif de donner au manager toutes les clés pour réussir sa prise de fonction : écouter avant d'agir, comprendre les jeux de pouvoir, se faire accepter par son environnement, s'adapter aux prises de fonction spécifiques ou complexes. Il propose non seulement une méthode générale de prise de fonction mais décrypte aussi les prises de fonctions spécifiques (transition, entrepreneur, politique, etc.). Le livre inclut également des témoignages de managers et de dirigeants, des questionnaires et des conseils pratiques.