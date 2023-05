Mon coffret Montessori d'initiation à la lecture

Ce coffret propose une entrée dans la lecture grâce à deux fondamentaux de la pédagogie Montessori : les lettres rugueuses et les cartes de nomenclature. Les lettres rugueuses permettent un parcours sensoriel où l'apprentissage est actif : chaque lettre a une dimension visuelle, tactile, auditive. Grâce à la répétition des gestes l'enfant mémorise chaque lettre et son tracé et gagne en confiance. Les jeux avec les cartes de nomenclature sont autant d'activités préparatoires à la lecture. Nous proposons 3 types de cartes pour chaque lettre de l'alphabet ainsi que pour une série de graphèmes simples (on, in, oi, etc.) : une carte "muette" (image seule) une carte "mot" une carte "image + mot" Ces cartes permettent des activités très stimulantes et ludiques, expliquées et détaillées dans le livret destiné aux parents.