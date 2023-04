Mon premier herbier feuilles et fleurs

Le livre qui apprend aux plus petits à connaître fleurs et feuilles et leur permet de les collectionner dans un herbier ludique. Un herbier mais pas seulement ! Qu'est-ce qu'un arbre ? Qu'est-ce qu'une fleur ? Comment reconnaître les différentes espèces ? Comment faire sécher des plantes ? Avec cet herbier, l'enfant apprendra tout cela et pourra commencer sa collection de fleurs et de feuilles.