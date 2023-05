La Passeuse de mots Préquel : La légende d'Hellébore

De Hélianthe à Hellébore en passant par les dunes de Sol'Zar, l'heure est aux célébrations. A travers tout le royaume de Hélios, des bougies étincellent derrière chaque fenêtre en hommage à Sydän. Créature esseulée, née du frimas et des épines glacées du rejet, sa venue réchauffe les êtres solitaires, illumine les foyers et rassemble les âmes. Ecoutez sa légende, forgée bien avant les Mots, avant que tout commence, et accueillez sa flamme, porteuse d'espoir et de magie, celle qui brûle dans les coeurs inconnus, liés par un même destin.