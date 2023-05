Toute l'histoire du classique Disney Hercule dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Sur le mont Olympe, Zeus ce le bre la naissance de son fils, Hercule. Mais en pleine nuit, le be be est enleve et abandonne sur Terre. Devenu mortel, Hercule est adopte par un couple de paysans. Des anne es plus tard, le jeune homme posse de une force surhumaine ! Pour retrouver sa place parmi les dieux, il devra prouver qu'il est un vrai he ros.