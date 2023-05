Une histoire de princesse, et au dodo ! La Petite Sirène, Les lumières fantôme

Que se passe-t-il après les films ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Ariel. Dès 3 ans. L'histoire : Oh, non ! La grande soeur d'Ariel est malade. Heureusement, la jeune sirène sait comment la soigner. Accompagnée de Polochon, elle part cueillir deslus-de-nuit pour en faire un remède... Mais on raconte que ce champ de fleurs est hanté par de mystérieuses lumières fantômes ! Imprimé et fabriqué en France.