Love, Pamela

Loin de son image de pin-up, Pamela raconte son histoire, celle d'un esprit libre qui rentre à la maison et se redécouvre à chaque tournant. Avec une prose vivante entrecoupée de poèmes, Pamela se confie sur les moments les plus extraordinaires et aussi les plus éprouvants de son incroyable histoire. Pamela Anderson, la naïade de la série TV Alerte à Malibu, était omniprésente dans les années 1990. Originaire de Vancouver, au Canada, Pamela a vécu une enfance difficile, durant laquelle elle a développé son amour profond pour la nature, peuplant son monde des animaux blessés du coin. En surmontant sa timidité naturelle et grâce à une imagination débordante, Pamela s'est finalement propulsée dans une vie de rêve, des plages de Malibu à la scène du Playboy Mansion. Au fur et à mesure que sa célébrité grandissait, elle s'est retrouvée dans les pages des tabloïds, à l'apogée d'une époque où les tactiques des paparazzi s'apparentaient à une véritable traque.