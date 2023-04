Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan Tome 2

Sur la planète Crait où elle s'est rendue en secret, Leia rencontre le chef du groupe armé non-identifié... son propre père, Bail Organa ! D'abord stupéfaite, elle épouse rapidement la cause des rebelles à l'Empire. Cependant, son père et sa mère, la reine Breha, tiennent à ce qu'elle reste innocente de toute conspiration. Ils espèrent ainsi qu'elle sera épargnée en cas de malheur. Leia sait qu'ils se bercent d'illusions, car l'Empire ne connaît aucune pitié. Elle décide donc de se montrer digne d'être associée à leur combat et pour cela, prépare sa prochaine mission humanitaire pour son défi du coeur. Elle choisit comme destination Onoam, une lune du système Naboo ! Découvrez le récit détaillé de l'enfance et du destin de la princesse Leia !