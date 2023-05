Au cours d'une mission pour sauver l'endroit le plus merveilleux de l'univers, le Silver Surfer fait la connaissance de la terrienne Dawn Greenwood, cette rencontre va bouleverser son existence. C'est le début d'une épopée fantastique au cours de laquelle le tandem va parcourir le cosmos jusqu'aux confins de l'univers. Avec des apparitions des Gardiens de la Galaxie, de Hulk et bien d'autres héros. La sortie des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 nous fait tourner la tête vers les étoiles, et aucune oeuvre n'ouvre nos horizons aussi bien que l'immense saga imaginée par Dan Slott (Superior Spider-Man) et Mike Allred (X-Statix), une formidable histoire onirique et poétique qui marque ses lecteurs de façon indélébile. Les deux séries du tandem artistique sont réunies ici !