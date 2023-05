Je me déploierai dans ta faiblesse. Le témoignage d'espérance d'une mère de famille confrontée à la maladie de Charcot Marie Tooth

Anne-Claire Cassan connaît la souffrance, celle du deuil précoce de sa maman et de son papa, comme celle de la maladie dégénérative qui la touche depuis quelques années. Et pourtant, elle rayonne et ses mots nous portent. Rendue forte par sa foi en Jésus et Marie, sa Bonne Mère, et nourrie de la parole de Dieu, elle livre, à travers les méandres de son existence, la puissance des consentements de son âme et la découverte de la vraie joie qui l'habite. De l'âge de 18 ans à aujourd'hui, alors qu'elle est mère de famille, elle retrace avec beaucoup de transparence et de simplicité ce chemin qui l'a conduite à se relever et à avancer. Un chemin qui peut être aussi le nôtre, il suffit d'oser... Anne-Claire Cassan, jeune mère de famille de cinq enfants, épouse comblée, livre le témoignage de sa foi à travers l'épreuve, la maladie de Charcot-Marie-Tooth.